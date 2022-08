Addio a Piero Angela | martedì camera ardente e funerali in Campidoglio

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 14 agosto 2022)16 agosto verrà dato l'ultimo saluto a, grande conduttore e divulgatore televisivo, morto sabato 13 agosto a 93 anni (FOTOSTORIA - IL CORDOGLIO SUI SOCIAL). Sarà allestita, a partire dalle 11:30 in, la. A seguire è previsto il funerale laico. Nato a Torino nel 1928,aveva iniziato la sua carriera giornalistica in Rai come cronista radiofonico, poi inviato e conduttore del tg. Popolare per i suoi programmi di divulgazione scientifica ha fondato per la televisione italiana una solida tradizione documentaristica.