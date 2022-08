WWE: A Clash at the Castle ci sarà la resa dei conti tra Seth Rollins e Riddle? (Di sabato 13 agosto 2022) Seth Rollins è stato escluso da SummerSlam nonostante sia una delle superstar più importanti. Tuttavia, probabilmente troverà posto a Clash at the Castle. The Visionary è stato coinvolto in una rivalità con The Original Bro nelle ultime settimane. Ha attaccato brutalmente Riddle nella puntata di Raw prima di SummerSlam, colpendolo con un calcio sulle scale. I due si sono nuovamente scontrati nel PPV estivo, con Rollins che ha avuto la meglio. Voci di corridoio Secondo rumor, Seth affronterà finalmente l’ex Raw tag team champion, Riddle, in occasione del PPV britannico Clash at the Castle, il 3 settembre. Secondo quanto riferito, anche l’ex WWE Champion Edge avrà un incontro durante lo show insieme a Rey ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 13 agosto 2022)è stato escluso da SummerSlam nonostante sia una delle superstar più importanti. Tuttavia, probabilmente troverà posto aat the. The Visionary è stato coinvolto in una rivalità con The Original Bro nelle ultime settimane. Ha attaccato brutalmentenella puntata di Raw prima di SummerSlam, colpendolo con un calcio sulle scale. I due si sono nuovamente scontrati nel PPV estivo, conche ha avuto la meglio. Voci di corridoio Secondo rumor,affronterà finalmente l’ex Raw tag team champion,, in occasione del PPV britannicoat the, il 3 settembre. Secondo quanto riferito, anche l’ex WWE Champion Edge avrà un incontro durante lo show insieme a Rey ...

