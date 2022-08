UFFICIALE – Simeone a Castel Volturno: è un nuovo calciatore del Napoli – VIDEO (Di sabato 13 agosto 2022) Giovanni Simeone è un nuovo calciatore del Napoli. El Cholito, in arrivo dal Verona, prossimo avversario degli azzurri in Serie A, ha svolto in mattinata le visite mediche a Villa Stuart e ora è pronto ad iniziare la sua avventura in terra partenopea. Simeone NapoliUFFICIALE – Simeone è un nuovo calciatore del Napoli Sarà Simeone il sostituto di Andrea Petagna come vice Osimhen. L’attaccante argentino arriva in azzurro in prestito con obbligo di riscatto condizionato (in base al piazzamento del club e ad alcuni obiettivi personali). In questi minuti è arrivato a Castel Volturno, pronto a conoscere i suoi nuovi compagni e Luciano Spalletti che ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 13 agosto 2022) Giovanniè undel. El Cholito, in arrivo dal Verona, prossimo avversario degli azzurri in Serie A, ha svolto in mattinata le visite mediche a Villa Stuart e ora è pronto ad iniziare la sua avventura in terra partenopea.è undelSaràil sostituto di Andrea Petagna come vice Osimhen. L’attaccante argentino arriva in azzurro in prestito con obbligo di riscatto condizionato (in base al piazzamento del club e ad alcuni obiettivi personali). In questi minuti è arrivato a, pronto a conoscere i suoi nuovi compagni e Luciano Spalletti che ...

