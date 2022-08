Turchia, una favola tra Est e Ovest (Di sabato 13 agosto 2022) Un po’ mediterranea e un po’ asiatica, occidentale ma non troppo, la Turchia è una realtà unica, e per scoprirla veramente bisogna viverla. Un viaggio autentico alla ricerca dell’essenza dei luoghi, tra il brusio di antichi bazar, lo sfavillio dei gioielli e delle luci che si riflettono sul Bosforo al calar della sera. Una terra dal passato millenario e d’incantevole natura, dalle alture verdi e fresche che abbracciano la costa del Mar Nero, alle pianure brulle dell’Anatolia in cui spuntano i pinnacoli della Cappadocia, un paesaggio bizzarro dove si nascondono abitazioni e chiese rupestri, mimetizzate come le fate della leggenda che abitano questo idillio di camini in pietra simili a nidi d’ape. Geologia che si racconta ad arte, come le piscine naturali di roccia calcarea di Pamukkale, uno spettacolo che toglie il fiato. Un territorio a tratti surreale in cui l’uomo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Un po’ mediterranea e un po’ asiatica, occidentale ma non troppo, laè una realtà unica, e per scoprirla veramente bisogna viverla. Un viaggio autentico alla ricerca dell’essenza dei luoghi, tra il brusio di antichi bazar, lo sfavillio dei gioielli e delle luci che si riflettono sul Bosforo al calar della sera. Una terra dal passato millenario e d’incantevole natura, dalle alture verdi e fresche che abbracciano la costa del Mar Nero, alle pianure brulle dell’Anatolia in cui spuntano i pinnacoli della Cappadocia, un paesaggio bizzarro dove si nascondono abitazioni e chiese rupestri, mimetizzate come le fate della leggenda che abitano questo idillio di camini in pietra simili a nidi d’ape. Geologia che si racconta ad arte, come le piscine naturali di roccia calcarea di Pamukkale, uno spettacolo che toglie il fiato. Un territorio a tratti surreale in cui l’uomo ...

