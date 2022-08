Sport in tv oggi, sabato 13 agosto: programma e orari di tutti gli eventi (Di sabato 13 agosto 2022) Il palinsesto completo dello Sport in tv di oggi, sabato 13 agosto 2022. Scatta il campionato di Serie A con i primi quattro anticipi, in campo anche i campioni d’Italia del Milan e l’Inter. Tanto calcio estero con Premier League, Liga e Bundesliga ma anche le grandi emozioni degli Europei di nuoto a Roma e quelli multidisciplinari di Monaco. Infine le semifinali della Rogers Cup con il Masters 1000 di Montreal e il Wta di Toronto. Di seguito il programma completo con tutti gli Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Il palinsesto completo delloin tv di132022. Scatta il campionato di Serie A con i primi quattro anticipi, in campo anche i campioni d’Italia del Milan e l’Inter. Tanto calcio estero con Premier League, Liga e Bundesliga ma anche le grandi emozioni degli Europei di nuoto a Roma e quelli multidisciplinari di Monaco. Infine le semifinali della Rogers Cup con il Masters 1000 di Montreal e il Wta di Toronto. Di seguito ilcompleto congliFace.

matteosalvinimi : Non c’è futuro senza #credo. Credere è il motore di tutto. Della vita, del lavoro, dello sport, dello studio, perfi… - Agenzia_Ansa : Prima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto di Roma al via oggi. E' argento per le Azzurre del nuoto sincroni… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, l'Italia vince la quinta medaglia d'oro di oggi: dopo quelle di Minisini, Panziera, Ceccon e Mart… - pasraicaldo : E anche oggi @m_crosetti ci ricorda, con un pezzo sublime su #Garella, che lo sport è soprattutto vita. #Repubblica - STnews365 : Calciomercato, boom Napoli: preso Simeone! Visite mediche già oggi. Il Napoli prende Giovanni Simeone dal Verona (p… -