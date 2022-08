Serie A: Gio Simeone oggi sarà un calciatore Npoles (Di sabato 13 agosto 2022) 2022-08-13 11:30:44 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Eprimogenito di Diego Pablo Simeone, Giovanni Simeone, per firmare per il Napoli nelle prossime ore. In assenza di ufficialità, l’incorporazione dell’argentino alle fila del club napoletano è un dato di fatto. Gio Simeone superare oggi la visita medica nel capoluogo della regione italiana della Campania. Dall’Italia fanno notare che non si conoscono ancora i dettagli se l’operazione sarà un trasferimento ad uso o un trasferimento con opzione di acquisto obbligatoria la prossima stagione. Se il trasferimento verrà eseguito, la cifra sarà di circa 16 milioniimporti simili a quelli richiesti dall’Hellas Verona per il rilascio ... Leggi su justcalcio (Di sabato 13 agosto 2022) 2022-08-13 11:30:44 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Eprimogenito di Diego Pablo, Giovanni, per firmare per il Napoli nelle prossime ore. In assenza di ufficialità, l’incorporazione dell’argentino alle fila del club napoletano è un dato di fatto. Giosuperarela visita medica nel capoluogo della regione italiana della Campania. Dall’Italia fanno notare che non si conoscono ancora i dettagli se l’operazioneun trasferimento ad uso o un trasferimento con opzione di acquisto obbligatoria la prossima stagione. Se il trasferimento verrà eseguito, la cifradi circa 16 milioniimporti simili a quelli richiesti dall’Hellas Verona per il rilascio ...

