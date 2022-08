Scritte con lo spray sui giochi dell’area verde di Via Piutti

(Di sabato 13 agosto 2022) Nei giorni scorsi il personale della Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Locale del Comune di Udine ha deferito all’autorità giudiziaria due minori di nazionalità italiana che alla fine del mese di giugno si erano resi protagonisti di un episodio di imbrattamento presso l’area“Marchiol di Via”. Nella circostanza i due giovani, utilizzando una bomboletta di vernice, avevano eseguito disegni esull’areadestinata ai bambini, su di un tavolo con panche, un cestino portarifiuti e su alcuni alberi. Il Comune di Udine potrà ora chiedere un risarcimento alle famiglie dei giovani, residenti entrambi in città. Inoltre, nell’ambito delle indagini correlate all’imbrattamentodel Castello di Udine, che avevano portato al deferimento di due ...

