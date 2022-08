Salman Rushdie potrebbe perdere un occhio e ha il fegato danneggiato. L’agente dello scrittore: «È attaccato a un ventilatore, non riesce a parlare» (Di sabato 13 agosto 2022) Salman Rushdie è attaccato a un ventilatore polmonare e non riesce a parlare. È quanto reso noto dalL’agente dello scrittore, Andrew Wylie, dopo che lo scrittore britannico è stato accoltellato sul palco prima di un evento letterario nella città di Chautauqua, nello Stato di New York. Rushdie è stato subito soccorso e trasferito in elicottero all’ospedale di Erie, in Pennsylvania, e sottoposto a una delicata operazione. Ma i danni subìti sono gravissimi. «Probabilmente Salman perderà un occhio – ha proseguito Wylie -. I nervi del suo braccio sono stati recisi e il suo fegato è stato pugnalato e danneggiato». Nel frattempo la polizia ... Leggi su open.online (Di sabato 13 agosto 2022)a unpolmonare e non. È quanto reso noto dal, Andrew Wylie, dopo che lobritannico è stato accoltellato sul palco prima di un evento letterario nella città di Chautauqua, nello Stato di New York.è stato subito soccorso e trasferito in elicottero all’ospedale di Erie, in Pennsylvania, e sottoposto a una delicata operazione. Ma i danni subìti sono gravissimi. «Probabilmenteperderà un– ha proseguito Wylie -. I nervi del suo braccio sono stati recisi e il suoè stato pugnalato e». Nel frattempo la polizia ...

Agenzia_Ansa : Salman Rushdie aggredito a New York, video sui social. Sono immagini di pochissimi secondi, persone accorrono sul p… - Tg3web : Salman Rushdie è stato accoltellato durante una conferenza negli Usa. Ricoverato in ospedale per le ferite riportat… - ilpost : Salman Rushdie è stato accoltellato durante un evento pubblico - ParliamoDiNews : I versi satanici, libro Salman Rushdie/ Fatwa di Khomeini: Iran lo condannò a morte #versi #satanici #libro #salman… - nocchi_rita : RT @perchetendenza: 'Salman Rushdie': Perché lo scrittore britannico, da tempo bersaglio di minacce di morte per il suo libro 'I Versetti S… -