MotoGP, Maverick Viñales: “Se posso darò una mano ad Aleix e ad Aprilia per vincere il Mondiale” (Di sabato 13 agosto 2022) Dopo un lungo periodo di adattamento alla nuova moto, Maverick Viñales ha ormai trovato finalmente il giusto feeling con l’Aprilia diventando un possibile candidato alla vittoria in ogni gara. Il 27enne iberico è infatti reduce da due podi consecutivi (3° posto ad Assen, 2° a Silverstone) e d’ora in avanti potrà diventare un fattore nella corsa per il titolo in MotoGP. L’ex pilota della Yamaha ha raccolto le briciole nella prima metà della stagione ed è troppo lontano (98 punti) dal leader della generale Fabio Quartararo per poter sognare una rimonta Mondiale, di conseguenza la casa di Noale punta tutto su un Aleix Espargarò 2° in campionato e autore sinora di un 2022 strepitoso. “Penso che Espargarò possa farcela, voglio che Aprilia vinca il Campionato del Mondo. Sono ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Dopo un lungo periodo di adattamento alla nuova moto,ha ormai trovato finalmente il giusto feeling con l’diventando un possibile candidato alla vittoria in ogni gara. Il 27enne iberico è infatti reduce da due podi consecutivi (3° posto ad Assen, 2° a Silverstone) e d’ora in avanti potrà diventare un fattore nella corsa per il titolo in. L’ex pilota della Yamaha ha raccolto le briciole nella prima metà della stagione ed è troppo lontano (98 punti) dal leader della generale Fabio Quartararo per poter sognare una rimonta, di conseguenza la casa di Noale punta tutto su unEspargarò 2° in campionato e autore sinora di un 2022 strepitoso. “Penso che Espargarò possa farcela, voglio chevinca il Campionato del Mondo. Sono ...

