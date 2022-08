Masters 1000 Montreal 2022: Hurkacz sconfigge in rimonta Ruud e vola in finale (Di sabato 13 agosto 2022) Hubert Hurkacz ha superato Casper Ruud per 5-7, 6-3, 6-2, in occasione del match valido come semifinale del Masters 1000 di Montreal 2022. Il norvegese ha mostrato dinamismo e lodevole cattiveria agonistica, tali per diminuire la differenza di velocità di palla al servizio rispetto all’avversario; Ruud ha praticamente dominato ogni scambio da fondo, conducendo bene con il dritto e andando in difficoltà raramente, quasi esclusivamente sulla diagonale del rovescio. In maniera quasi inspiegabile, tuttavia, avanti di un set e di un break Casper è calato. Hurkacz ne ha approfittato e, in maniera spietata, ha portato l’inerzia del match dalla sua parte. A senso unico secondo e terzo set, con Hurkacz che ha staccato il pass ... Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Hubertha superato Casperper 5-7, 6-3, 6-2, in occasione del match valido come semideldi. Il norvegese ha mostrato dinamismo e lodevole cattiveria agonistica, tali per diminuire la differenza di velocità di palla al servizio rispetto all’avversario;ha praticamente dominato ogni scambio da fondo, conducendo bene con il dritto e andando in difficoltà raramente, quasi esclusivamente sulla diagonale del rovescio. In maniera quasi inspiegabile, tuttavia, avanti di un set e di un break Casper è calato.ne ha approfittato e, in maniera spietata, ha portato l’inerzia del match dalla sua parte. A senso unico secondo e terzo set, conche ha staccato il pass ...

