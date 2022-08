4LEX4ND4N0V1C : @Gazzetta_it 'risate' Gli Autogol. Zi. - Gazzetta_it : Gli Autogol e la loro formazione ideale, tra aneddoti e risate: 'Siamo malati di calcio' - angivinci : RT @intuslegens: Gli assassini son quelli che hanno ucciso Moro, eliminato i partiti nel '92, soppresso la moneta, rubato le nostre industr… - vilmaparenti : RT @PietroSalvatori: ??Poco presidenziale. Berlusconi è già un problema per gli alleati Il Cav dà il benservito a Mattarella e fa arrabbiar… - MinnieMinerva2 : @AuroraLittleSun Mettersi contro il fabiano Speranza sarebbe stato un autogol, io ho sempre pensato che sia lui che… -

IL GIORNO

Sono abituati a prendere in giro i campioni del calcio, imitandone la mimica e (soprattutto) la voce. Con noi, per una volta,(Alessandro Iraci, Michele Negroni e Alessandro 'Rollo' Trolli), youtuber, conduttori radiofonici e ambassador del Fantacampionato della Gazzetta, hanno fatto di più: ci hanno regalato la ...Ma chi ci crede che sarannoiscritti online a decidere chi debba candidarsi dove Ad ogni modo, l'esclusione di Raggi e Di Battista dalle candidature sarebbe un potenziale. I due sono ... Gli Autogol: "Il complimento più bello Siete stati la mia infanzia" I vertici pentastellati starebbero cercando eventuali "infiltrati" vicini a Di Maio tra i nomi intenzionati a intrare in lista. E in rete spuntano anche autocandidature trash. "Non sappiamo chi siano, ...Il trio comico, testimonial del Fanta Campionato, legge la Serie A: "Per fortuna sono tornati Berlusconi e Galliani, con il Monza" ...