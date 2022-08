Eredità Piero Angela, ora tocca a lui: chi prenderà il suo posto? (Di sabato 13 agosto 2022) Piero Angela ha segnato per lungo tempo la cultura del nostro paese. Le sue trasmissioni sono di diritto entrate nella storia. Con il suo addio, chi raccoglierà la sua pesante Eredità? Piero Angela si è spento all’età di 93 anni. La notizia ha raggiunto praticamente tutto il mondo. A dimostrazione di cosa abbia costruito nel tempo. Un professionista che ha toccato tanti ambiti e lo ha fatto raggiungendo sempre una qualità a dir poco eccezionale. I suoi programmi, infatti, hanno segnato il percorso della televisione. Ansa FotoIl divulgatore scientifico, nella sua carriera, ha portato la cultura nelle case dei telespettatori italiani. Tramite le sue trasmissioni, infatti, Angela è riuscito a creare un legame a doppio filo con gli ascoltatori. Uno ... Leggi su chenews (Di sabato 13 agosto 2022)ha segnato per lungo tempo la cultura del nostro paese. Le sue trasmissioni sono di diritto entrate nella storia. Con il suo addio, chi raccoglierà la sua pesantesi è spento all’età di 93 anni. La notizia ha raggiunto praticamente tutto il mondo. A dimostrazione di cosa abbia costruito nel tempo. Un professionista che hato tanti ambiti e lo ha fatto raggiungendo sempre una qualità a dir poco eccezionale. I suoi programmi, infatti, hanno segnato il percorso della televisione. Ansa FotoIl divulgatore scientifico, nella sua carriera, ha portato la cultura nelle case dei telespettatori italiani. Tramite le sue trasmissioni, infatti,è riuscito a creare un legame a doppio filo con gli ascoltatori. Uno ...

peucezia : RT @Masse78: Per la nostra generazione Piero Angela non era un semplice divulgatore. Era la cultura, la sapienza, il saper narrare cose dif… - ohitssofi : RT @Masse78: Per la nostra generazione Piero Angela non era un semplice divulgatore. Era la cultura, la sapienza, il saper narrare cose dif… - redvenant : RT @Masse78: Per la nostra generazione Piero Angela non era un semplice divulgatore. Era la cultura, la sapienza, il saper narrare cose dif… - Nalidomato98_ : RT @Masse78: Per la nostra generazione Piero Angela non era un semplice divulgatore. Era la cultura, la sapienza, il saper narrare cose dif… - mooneymood27 : RT @Masse78: Per la nostra generazione Piero Angela non era un semplice divulgatore. Era la cultura, la sapienza, il saper narrare cose dif… -