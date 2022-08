È morto Piero Angela, addio al grande professore della Rai (Di sabato 13 agosto 2022) Lutto nel mondo della cultura e del giornalismo. Piero Angela ha chiuso per sempre i suoi occhi all’età di 93 anni. Esemplare il suo apporto come divugatore scientifico, giornalista e conduttore. Ad annunciarne la dolorosa scomparsa, il figlio Alberto attraverso un commovente post diffuso sui social. Piero Angela muore a 93 anni. “Il mio corpo è come una macchina: il motore avrà anche 80.000 chilometri, ma il guidatore ha solo 45 anni”. Una dolorosa perdita per il mondo della cultura, rivoluzionato nel cuore della trasmissione del sapere. Piero Angela muore a 93 anni. L’ultimo addio del figlio Alberto Originario di Torino, classe 1928, Piero Angela è riuscito a celebrare ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 agosto 2022) Lutto nel mondocultura e del giornalismo.ha chiuso per sempre i suoi occhi all’età di 93 anni. Esemplare il suo apporto come divugatore scientifico, giornalista e conduttore. Ad annunciarne la dolorosa scomparsa, il figlio Alberto attraverso un commovente post diffuso sui social.muore a 93 anni. “Il mio corpo è come una macchina: il motore avrà anche 80.000 chilometri, ma il guidatore ha solo 45 anni”. Una dolorosa perdita per il mondocultura, rivoluzionato nel cuoretrasmissione del sapere.muore a 93 anni. L’ultimodel figlio Alberto Originario di Torino, classe 1928,è riuscito a celebrare ...

