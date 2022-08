“È lui”. Scomparso da giorni, speranze finite per Manuel: come è stato trovato il 21enne (Di sabato 13 agosto 2022) Scomparsa di Manuel Spagnolo, la tragica scoperta. La notizia si era diffusa veloce non appena persa ogni traccia del ragazzo di 21 anni da Salemi, in provincia di Trapani. Un’intera comunità mossa dalla speranza di poter riaccogliere presto il giovane, dopo l’appello diffuso dal primo cittadino. E a distanza di due giorni, la scoperta. Manuel Spagnolo, la scoperta del corpo. Solo pochi giorni fa l’appello disperato del primo cittadino Domenico Venuti aveva scosso l’intera comunità del paese siciliano: “Da quasi due giorni non si hanno notizie di un giovane di Salemi, Manuel Spagnolo, di 21 anni, Scomparso nella notte tra il 10 e l’11 agosto”. Manuel Spagnolo, il ritrovamento del cadavere dopo la scomparsa Il messaggio del sindaco ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 agosto 2022) Scomparsa diSpagnolo, la tragica scoperta. La notizia si era diffusa veloce non appena persa ogni traccia del ragazzo di 21 anni da Salemi, in provincia di Trapani. Un’intera comunità mossa dalla speranza di poter riaccogliere presto il giovane, dopo l’appello diffuso dal primo cittadino. E a distanza di due, la scoperta.Spagnolo, la scoperta del corpo. Solo pochifa l’appello disperato del primo cittadino Domenico Venuti aveva scosso l’intera comunità del paese siciliano: “Da quasi duenon si hanno notizie di un giovane di Salemi,Spagnolo, di 21 anni,nella notte tra il 10 e l’11 agosto”.Spagnolo, il ritrovamento del cadavere dopo la scomparsa Il messaggio del sindaco ...

