Covid oggi Lazio, 1.861 contagi e 3 morti. A Roma 901 casi (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.861 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 agosto 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi. “oggi nel Lazio si registrano 1.861 nuovi casi positivi (-245), sono 3 i decessi (-2), 847 i ricoverati (-21), 52 le terapie intensive (-2) e +9.282 i guariti. I casi a Roma città sono 901” comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Superata quota 13 milioni e 550 mila vaccini complessivi, di cui 4 milioni di dosi booster effettuate, circa l’83% di copertura con dosi booster della popoLazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.861 i nuovida coronavirus13 agosto 2022 nel, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi. “nelsi registrano 1.861 nuovipositivi (-245), sono 3 i decessi (-2), 847 i ricoverati (-21), 52 le terapie intensive (-2) e +9.282 i guariti. Icittà sono 901” comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. “Superata quota 13 milioni e 550 mila vaccini complessivi, di cui 4 milioni di dosi booster effettuate, circa l’83% di copertura con dosi booster della popone adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima ...

