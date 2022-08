Congedi parentali e maternità: cosa cambia (Di sabato 13 agosto 2022) Annamaria Villafrate - Pubblicati i decreti legislativi che attuano le direttive Ue sulla trasparenza delle condizioni dei contratti atipici e sulla conciliazione vita lavoro. Leggi su studiocataldi (Di sabato 13 agosto 2022) Annamaria Villafrate - Pubblicati i decreti legislativi che attuano le direttive Ue sulla trasparenza delle condizioni dei contratti atipici e sulla conciliazione vita lavoro.

elenabonetti : Il #familyact riforma integralmente i congedi parentali. In attesa dei decreti attuativi, da oggi i nuovi congedi s… - AndreaOrlandosp : Da oggi 13 agosto entrano definitivamente a regime i nuovi congedi parentali. Un passo importante verso una genitor… - infoitinterno : Congedi parentali, in vigore le nuove regole: quello di paternità obbligatorio per 10 giorni - Giacometta3 : RT @elenabonetti: Il #familyact riforma integralmente i congedi parentali. In attesa dei decreti attuativi, da oggi i nuovi congedi secondo… - Luxgraph : Congedi parentali, più giorni per i neo papà e fino ai 12 anni dei figli: tutte le novità #corriere #news #2022… -