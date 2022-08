Chevanton e il Lecce, un amore infinito (Di sabato 13 agosto 2022) L'attaccante uruguagio e i giallorossi vivono una storia d'amore infinita, fatta di sussulti, abbracci e continui ritorni Leggi su ilgiornale (Di sabato 13 agosto 2022) L'attaccante uruguagio e i giallorossi vivono una storia d'infinita, fatta di sussulti, abbracci e continui ritorni

infoitsport : Lecce, Corvino: 'Mercato? In passato mi hanno criticato per Lucarelli e Chevanton...' - FcInterNewsit : Lecce, Corvino: 'Mercato? In passato mi hanno criticato per Lucarelli e Chevanton...' - Antone2lo_ : @gio_dag91 @FBiasin Sembra fantascienza, quando il Lecce aveva nelle sue fila gente come Vucinic, Conte, Chevanton,… -