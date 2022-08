Caos in casa Berlusconi, scoppia un’altra coppia: cos’è successo (Di sabato 13 agosto 2022) Anche il loro amore è giunto al capolinea. Dopo 11 anni insieme, i due hanno deciso di dirsi addio. Si tratta di Eleonora Berlusconi e suo marito Guy Binns. cos’è successo ad una delle coppie più amate di sempre? Eleonora Berlusconi e Guy Binns si sono lasciati Guy ed Eleonora sono sposati dal 2011 e hanno tre splendidi figli: Riccardo di 9 anni, Flora di 5 anni e Artemisia, di soli due anni. Il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha pubblicato delle foto di Eleonora in vacanza con amici. Il marito però non c’è è il magazine di Alfonso Signorini lo dice chiaro e tondo: i due si sono lasciati. La bella figlia di Silvio Berlusconi si trova in Sardegna insieme ad alcuni amici tra i quali spiccano anche Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e Alvise Rigo. Voci di crisi tra i due bellissimi si rincorrevano da ... Leggi su tvzap (Di sabato 13 agosto 2022) Anche il loro amore è giunto al capolinea. Dopo 11 anni insieme, i due hanno deciso di dirsi addio. Si tratta di Eleonorae suo marito Guy Binns.ad una delle coppie più amate di sempre? Eleonorae Guy Binns si sono lasciati Guy ed Eleonora sono sposati dal 2011 e hanno tre splendidi figli: Riccardo di 9 anni, Flora di 5 anni e Artemisia, di soli due anni. Il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha pubblicato delle foto di Eleonora in vacanza con amici. Il marito però non c’è è il magazine di Alfonso Signorini lo dice chiaro e tondo: i due si sono lasciati. La bella figlia di Silviosi trova in Sardegna insieme ad alcuni amici tra i quali spiccano anche Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e Alvise Rigo. Voci di crisi tra i due bellissimi si rincorrevano da ...

