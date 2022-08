Assegno Unico, al via i pagamenti: le nuove date comunicate dall’Inps (Di sabato 13 agosto 2022) Assegno Unico universale, al via i pagamenti Inps: i primi versamenti sono arrivati ai beneficiari già giovedì 11 agosto, ma non tutti però li hanno ricevuti. Che fare quindi in questi casi? Fatta eccezione per le ipotesi di esclusione, bisogna solo pazientare. L’Istituto ha infatti comunicato tutte le date previste per il saldo. Pagamento Assegno Unico Inps: le date dei versamenti Inps La comunicazione è stata pubblicata sul sito Inps, dove è stato specificato che – a seguito dei primi accrediti avvenuti giovedì 11 agosto – i versamenti relativi agli importi riconosciti come Assegno Unico (qui i requisiti) proseguiranno: martedì 16 agosto 2022; mercoledì 17 agosto 2022; giovedì 18 agosto 2022. Dopo la pausa di Ferragosto, quindi, ... Leggi su quifinanza (Di sabato 13 agosto 2022)universale, al via iInps: i primi versamenti sono arrivati ai beneficiari già giovedì 11 agosto, ma non tutti però li hanno ricevuti. Che fare quindi in questi casi? Fatta eccezione per le ipotesi di esclusione, bisogna solo pazientare. L’Istituto ha infatti comunicato tutte lepreviste per il saldo. PagamentoInps: ledei versamenti Inps La comunicazione è stata pubblicata sul sito Inps, dove è stato specificato che – a seguito dei primi accrediti avvenuti giovedì 11 agosto – i versamenti relativi agli importi riconosciti come(qui i requisiti) proseguiranno: martedì 16 agosto 2022; mercoledì 17 agosto 2022; giovedì 18 agosto 2022. Dopo la pausa di Ferragosto, quindi, ...

