Al Festival dei Sapori – 49^ Sagra del Cecatiello le telecamere di Rai 1 del programma Camper (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPaupisi (Bn) – Grande rilevanza nazionale quest’anno sul Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 49^ Sagra del Cecatiello in programma dal 26 al 29 agosto ed organizzata dalla Pro Loco di Paupisi in sinergia con il Comune e il patrocinio della Regione Campania, Unisannio, Coldiretti, Unpli Benevento, Gal Taburno e Parco Taburno Camposauro. “Rai Uno ha scelto Paupisi e il nostro Festival per la trasmissione ‘Camper’ che va in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:30”. Ad annunciarlo Dario Orsillo, presidente della Pro Loco di Paupisi. “Le telecamere della Rai saranno in paese Domenica 28 agosto e Paupisi avrà il piacere e l’onore di accogliere gli inviati e promuovere così il nostro piccolo borgo e le ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPaupisi (Bn) – Grande rilevanza nazionale quest’anno suldeie degli Artisti di Strada – 49^delindal 26 al 29 agosto ed organizzata dalla Pro Loco di Paupisi in sinergia con il Comune e il patrocinio della Regione Campania, Unisannio, Coldiretti, Unpli Benevento, Gal Taburno e Parco Taburno Camposauro. “Rai Uno ha scelto Paupisi e il nostroper la trasmissione ‘Camper’ che va in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:30”. Ad annunciarlo Dario Orsillo, presidente della Pro Loco di Paupisi. “Ledella Rai saranno in paese Domenica 28 agosto e Paupisi avrà il piacere e l’onore di accogliere gli inviati e promuovere così il nostro piccolo borgo e le ...

troppocerebraIe : stavo per rimettermi a fare anatomia ma ho letto dei biglietti per il film festival a Venezia ...... ma se ci andas… - btobitarich : Account ig che sta trasmettendo in diretta l’esibizione dei BtoB allo Youth Summer Night Festival - Ravenna24ore : Bagnacavallo – “Verde brillante”: a settembre la terza edizione del festival dei bambini in natura - campiglioapt : Continuano le suggestioni del festival 'Mistero dei Monti' con qualche cambiamento: Flavio Caroli, critico e storic… - Medinews_ : Piero Angela, il più grande divulgatore scientifico italiano, ci ha lasciati…un onore poterlo moderare e premiarlo… -