“32% delle acque inquinate oltre i limiti di legge, necessari interventi ai depuratori”: il report di Legambiente dopo la campagna Goletta Verde (Di sabato 13 agosto 2022) Quasi un punto su tre, il 32% dei campioni prelevati nelle acque costiere e lacustri del Belpaese, è risultato oltre i limiti di legge: questo il bilancio complessivo di Goletta Verde e Goletta dei Laghi 2022, le due campagne itineranti di Legambiente. Il monitoraggio scientifico, quest’anno, ha interessato 18 regioni e 37 laghi italiani. oltre 200 i volontari dell’associazione ambientalista che, dal 20 giugno al 1 agosto, hanno prelevato 387 campioni d’acqua, sottoposti poi ad analisi microbiologiche, di cui 124 risultati oltre i limiti di legge. Indagata, come di consueto, la concentrazione nelle acque di parametri di tipo microbiologico, quali Enterococchi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Quasi un punto su tre, il 32% dei campioni prelevati nellecostiere e lacustri del Belpaese, è risultatodi: questo il bilancio complessivo didei Laghi 2022, le due campagne itineranti di. Il monitoraggio scientifico, quest’anno, ha interessato 18 regioni e 37 laghi italiani.200 i volontari dell’associazione ambientalista che, dal 20 giugno al 1 agosto, hanno prelevato 387 campioni d’acqua, sottoposti poi ad analisi microbiologiche, di cui 124 risultatidi. Indagata, come di consueto, la concentrazione nelledi parametri di tipo microbiologico, quali Enterococchi ...

Agenzia_Ansa : E' 'fuorilegge' il 32% delle acque costiere e dei laghi analizzate da Legambiente con le campagne di Goletta Verde.… - gazzettanapoli : Maglia nera a Lazio (15), Campania (14), e Calabria e Toscana (ex equo con 11), per il maggior numero di punti 'inq… - gazzettanapoli : Maglia nera a Lazio (15), Campania (14), e Calabria e Toscana (ex equo con 11), per il maggior numero di punti 'inq… - gazzettanapoli : Maglia nera a Lazio (15), Campania (14), e Calabria e Toscana (ex equo con 11), per il maggior numero di punti 'inq… - InspirationSNSD : 220813 | (info) Sooyoung ha inviato un camion di supporto sul set delle riprese del drama di Yuri! 'Choi Sooyoung… -