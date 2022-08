The Batman 2 non ha ancora ricevuto il via libera da Warner Bros Discovery? (Di venerdì 12 agosto 2022) Sembra che Warner Bros. Discovery non abbia ancora approvato ufficialmente la produzione di un sequel di The Batman. Con il grande successo riscosso da The Batman, un sequel per il cinecomic diretto da Matt Reeves sembrava davvero scontato, a prescindere dagli annunci ufficiali. Eppure sembrerebbe che un vero via libera per la realizzazione del progetto non sia ancora stato da Warner Bros. Discovery. A parlarne è il sito Variety in un report sull'attuale condizione del piano creativo della compagnia, che nelle ultime settimane sta rivoluzionando il proprio programma produttivo-distributivo. Dopo la cancellazione di Batgirl, infatti, Warner Bros. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 agosto 2022) Sembra chenon abbiaapprovato ufficialmente la produzione di un sequel di The. Con il grande successo riscosso da The, un sequel per il cinecomic diretto da Matt Reeves sembrava davvero scontato, a prescindere dagli annunci ufficiali. Eppure sembrerebbe che un vero viaper la realizzazione del progetto non siastato da. A parlarne è il sito Variety in un report sull'attuale condizione del piano creativo della compagnia, che nelle ultime settimane sta rivoluzionando il proprio programma produttivo-distributivo. Dopo la cancellazione di Batgirl, infatti,. ...

