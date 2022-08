Siccità, le ordinanze che vietano di annaffiare i giardini hanno senso? (Di venerdì 12 agosto 2022) Si deve a Carlo Cuppini, scrittore fiorentino, aver smosso le acque su una questione che quasi tutti avevano accettato supinamente: le ordinanze che vietano di annaffiare i giardini. Da cittadino che ha un giardino dove coltiva pomodori e altre cose, Cuppini non ha cercato di aggirare la legge. Ha telefonato in comune e ha chiesto spiegazioni. La storia la leggete in un articolo del suo blog dal titolo, molto esplicativo, di “La Terra Devastata.” Cuppini non ha fatto polemiche, ha semplicemente cercato di capire qual era la logica dell’ordinanza quando, come la persona stessa che l’ha scritta ha ammesso, “non c’è un’emergenza idrica a Firenze.” Infatti, la situazione dell’invaso di Bilancino, che rifornisce di acqua la città, è del tutto normale per questa stagione dell’anno. Ma allora, perché questa ordinanza? La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Si deve a Carlo Cuppini, scrittore fiorentino, aver smosso le acque su una questione che quasi tutti avevano accettato supinamente: lechedi. Da cittadino che ha un giardino dove coltiva pomodori e altre cose, Cuppini non ha cercato di aggirare la legge. Ha telefonato in comune e ha chiesto spiegazioni. La storia la leggete in un articolo del suo blog dal titolo, molto esplicativo, di “La Terra Devastata.” Cuppini non ha fatto polemiche, ha semplicemente cercato di capire qual era la logica dell’ordinanza quando, come la persona stessa che l’ha scritta ha ammesso, “non c’è un’emergenza idrica a Firenze.” Infatti, la situazione dell’invaso di Bilancino, che rifornisce di acqua la città, è del tutto normale per questa stagione dell’anno. Ma allora, perché questa ordinanza? La ...

