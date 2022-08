Nuoto, Europei Roma 2022. Gregorio Paltrinieri: “Gara difficile, lo sapevamo. Ultimamente soffro più gli 800 che i 1500” (Di venerdì 12 agosto 2022) Gregorio Paltrinieri accede comodamente alla finale degli 800 metri stile libero agli Europei di Roma 2022. Una prova senza forzare troppo per Greg, che ha tenuto un ritmo costante e senza strappi per 650 metri per poi accelerare nelle ultime tre vasche, Garantendosi così l’ultimo atto con il terzo crono assoluto. “sapevamo che sarebbe stata difficile, essendo la seconda batteria di giornata – ha detto Paltrinieri ai microfoni della Rai subito dopo la sua Gara, parlando anche per Gabriele Detti – fare primo e terzo posto dopo una stagione così lunga era parecchio difficile. Domani proverò ad accelerare, ho qualche secondo che posso limare“. Intercettato anche da Sky, Greg è più specifico sulla ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022)accede comodamente alla finale degli 800 metri stile libero aglidi. Una prova senza forzare troppo per Greg, che ha tenuto un ritmo costante e senza strappi per 650 metri per poi accelerare nelle ultime tre vasche,ntendosi così l’ultimo atto con il terzo crono assoluto. “che sarebbe stata, essendo la seconda batteria di giornata – ha dettoai microfoni della Rai subito dopo la sua, parlando anche per Gabriele Detti – fare primo e terzo posto dopo una stagione così lunga era parecchio. Domani proverò ad accelerare, ho qualche secondo che posso limare“. Intercettato anche da Sky, Greg è più specifico sulla ...

