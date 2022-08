Napoli, Sky: “Si lavora per Ndombele dal Tottenham, per Raspadori…” (Di venerdì 12 agosto 2022) Napoli Ndombele- Il Napoli continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. I Partenopei, debutteranno in casa del Verona, il Lunedì di ferragosto alle ore 18:30. Napoli, Sky: “Si lavora per Ndombelè dal Tottenham, per Raspadori…” Il Napoli lavora sul mercato in entrata, interessano vari obbiettivi sia per l’attacco: dove si segue in maniera attenta Giacomo Raspadori. Si limano i dettagli per proporre un ulteriore offerta al Sassuolo, 30 milioni più 2 di bonus per convincere un incontentabile Carnevali. Partito Petagna, i Partenopei proveranno a chiudere l’ultima trattativa che porterà Giovanni Simeone all’ombra del Maradona. Anche in questo caso, si tratta sull’opzione del prestito con diritto di riscatto, ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 12 agosto 2022)- Ilcontinua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. I Partenopei, debutteranno in casa del Verona, il Lunedì di ferragosto alle ore 18:30., Sky: “Siper Ndombelè dal, per” Ilsul mercato in entrata, interessano vari obbiettivi sia per l’attacco: dove si segue in maniera attenta Giacomo Raspadori. Si limano i dettagli per proporre un ulteriore offerta al Sassuolo, 30 milioni più 2 di bonus per convincere un incontentabile Carnevali. Partito Petagna, i Partenopei proveranno a chiudere l’ultima trattativa che porterà Giovanni Simeone all’ombra del Maradona. Anche in questo caso, si tratta sull’opzione del prestito con diritto di riscatto, ...

