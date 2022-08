Meloni, via la fiamma dal logo di FdI: così Giorgia medita l'ultimo strappo (Di venerdì 12 agosto 2022) Rassicurare, cambiare, crescere, evitare che le accuse «surreali» - così le definisce Meloni - di fascismo rivolte a lei e al suo partito continuino a invadere la scena politica... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 12 agosto 2022) Rassicurare, cambiare, crescere, evitare che le accuse «surreali» -le definisce- di fascismo rivolte a lei e al suo partito continuino a invadere la scena politica...

giusmo1 : Edith Bruck: 'Io non mi fido, Meloni usa parole vuote per diventare premier' - Adnkronos : #Elezioni2022, da Berlusconi-Salvini-Meloni via libera al programma: ecco i 15 punti. - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Il centrodestra vara il programma: cosa c’è dentro. - Stefano___1970 : RT @ilmanifesto: Ponte sullo Stretto, nucleare, flat tax, blocco dei migranti, presidenzialismo e autonomia differenziata: Meloni, Salvini… - bnegri1 : RT @ilmanifesto: Ponte sullo Stretto, nucleare, flat tax, blocco dei migranti, presidenzialismo e autonomia differenziata: Meloni, Salvini… -