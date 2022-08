“Mattarella dovrebbe dimettersi”, Berlusconi annuncia il primo effetto del Presidenzialismo (Di venerdì 12 agosto 2022) Tra i quindici paragrafi presentati nel programma elettorale del centrodestra c’è spazio anche per “l’Elezione diretta del Presidente della Repubblica”. Il tema, da sempre cavalcato sia da Fratelli d’Italia che da Forza Italia, fa parte delle riforme istituzionali che i tre partiti della possibile prossima maggioranza alla guida del governo vorrebbero portare a compimento. E questa mattina, in collegamento con Radio Capital, il leader dei forzisti Silvio Berlusconi ha messo nero su bianco quale sarebbe il primo effetto di un passaggio al Presidenzialismo. Berlusconi e le dimissioni di Mattarella se fosse approvato il Presidenzialismo Nel corso della sua intervista, il Presidente di Forza Italia ha spiegato i piani elettorali del centrodestra e – ovviamente – non poteva ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Tra i quindici paragrafi presentati nel programma elettorale del centrodestra c’è spazio anche per “l’Elezione diretta del Presidente della Repubblica”. Il tema, da sempre cavalcato sia da Fratelli d’Italia che da Forza Italia, fa parte delle riforme istituzionali che i tre partiti della possibile prossima maggioranza alla guida del governo vorrebbero portare a compimento. E questa mattina, in collegamento con Radio Capital, il leader dei forzisti Silvioha messo nero su bianco quale sarebbe ildi un passaggio ale le dimissioni dise fosse approvato ilNel corso della sua intervista, il Presidente di Forza Italia ha spiegato i piani elettorali del centrodestra e – ovviamente – non poteva ...

