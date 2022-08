Maltempo, bomba d'acqua a Scilla: fiumi di fango e auto trascinate in mare. VIDEO (Di venerdì 12 agosto 2022) Una bomba d'acqua si è abbattuta su tutta l'area tirrenica del Reggino, dove è caduta un'intensa pioggia accompagnata da raffiche di vento e da centinaia di fulmini e tuoni. La situazione più difficile a Scilla, dove è stato immediatamente istituito il Coc, (Centro Operativo Comunale) per coordinare gli interventi. Il litorale è stato investito da un’imponente massa d'acqua che dal costone che sovrasta la marina ha invaso le strade trascinando nel fango auto e detriti. Danni ad alcune abitazioni sul lungomare. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 12 agosto 2022) Unad'si è abbattuta su tutta l'area tirrenica del Reggino, dove è caduta un'intensa pioggia accompagnata da raffiche di vento e da centinaia di fulmini e tuoni. La situazione più difficile a, dove è stato immediatamente istituito il Coc, (Centro Operativo Comunale) per coordinare gli interventi. Il litorale è stato investito da un’imponente massa d'che dal costone che sovrasta la marina ha invaso le strade trascinando nele detriti. Danni ad alcune abitazioni sul lungo

Agenzia_Ansa : Circa un centinaio di persone tra turisti e residenti sono state evacuate da alberghi e case in Val di Fassa, dove… - SkyTG24 : Maltempo, bomba d'acqua a Scilla: fiumi di fango e auto trascinate in mare. VIDEO - stefano_renna : 11 agosto 2022 Restate a Napoli ( piazza del Plebiscito ) Avion Travel ' concerto bagnato, concerto rimandato' a fe… - marcofoti3 : RT @corrierelamezia: Maltempo, bomba d’acqua nel reggino. Danni a Scilla | Corriere di Lamezia - ZioGiovin : ?welcome to this new Video? -