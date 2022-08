Jova Beach Party, parla il presidente del Wwf: “Le spiagge non sono tutte uguali, abbiamo detto tanti ‘no’. Polemiche strumentali oltre che sbagliate” (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo essere stato tirato in ballo da diverse associazioni ambientaliste e criticato anche in maniera molto pesante, il presidente Centro Studi WWF Gaetano Benedetto ha deciso di intervenire con alcune precisazioni sulle Polemiche innescate dal Jova Beach Party e l’impatto ambientale che il tour di Jovanotti avrebbe sulle spiagge dove si svolgono i concerti. La presa di posizione pubblica del geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, e l’immediata risposta del cantante (nel frattempo i due hanno fatto pace), hanno innescato un prevedibile effetto valanga di commenti social e giudizi al vetriolo che hanno coinvolto anche il WWF. Per questo l’associazione è intervenuta precisando tra le altre cose di aver collaborato per “avere il minor impatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo essere stato tirato in ballo da diverse associazioni ambientaliste e criticato anche in maniera molto pesante, ilCentro Studi WWF Gaetano Beneha deciso di intervenire con alcune precisazioni sulleinnescate dale l’impatto ambientale che il tour dinotti avrebbe sulledove si svolgono i concerti. La presa di posizione pubblica del geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, e l’immediata risposta del cantante (nel frattempo i due hanno fatto pace), hanno innescato un prevedibile effetto valanga di commenti social e giudizi al vetriolo che hanno coinvolto anche il WWF. Per questo l’associazione è intervenuta precisando tra le altre cose di aver collaborato per “avere il minor impatto ...

petergomezblog : Jova Beach Party, è ancora polemica: “A Roccella ballerai sui nidi di caretta caretta, spianati dalle tue ruspe”. M… - Agenzia_Ansa : Non si placano le polemiche intorno a Lorenzo Jovanotti. Per Italia Nostra la località scelta per il concerto a Via… - enpaonlus : Jova Beach Party a Viareggio, polemiche per il concerto: 'Non farlo sulla spiaggia' - Cronaca - Crescono le proteste - MassimGiannini : RT @LaStampa: Jova Beach Party, il @WWFitalia : “Non è stato fatto alcun danno, abbiamo detto no a decine di siti” @lazampa @lastampa @lore… - alessiaagali : RT @stefuzza80: Non solo Jova Beach Party, le associazioni lanciano petizione per fermare tutti i grandi eventi sulle spiagge -