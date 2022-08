Ilary Blasi in vacanza con l'ex di Giulia De Lellis: ecco cosa sta accadendo (Di venerdì 12 agosto 2022) Il portale The Pipol Gossip lancia lo scopp sulla Blasi: la conduttrice starebbe frequentando l'ex di Giulia De Lellis. Ilary Blasi ha scelto di voltare pagina. La conduttrice s’è stufata dei tradimenti. L’ultima notizia che la riguarda vede coinvolto un suo amico di lunga data. Dietro le ultime scottanti novità c’è il magazine di Alfonso Signorini, che ha scoperto un nuovo mistero. Nel magazine troviamo delle foto nelle quali compaiono Noemi Bocchi e un uomo misterioso. Il paparazzo di turno li ha immortalati mentre sono in piscina, impegnati a scherzare. Ma chi è questo nuovo e inaspettato ultimo arrivato? La persona in questione si chiama Emanuele e, stando a quanto scritto sul magazine di Signorini, sarebbe un amico di lunga data di Ilary ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 12 agosto 2022) Il portale The Pipol Gossip lancia lo scopp sulla: la conduttrice starebbe frequentando l'ex diDeha scelto di voltare pagina. La conduttrice s’è stufata dei tradimenti. L’ultima notizia che la riguarda vede coinvolto un suo amico di lunga data. Dietro le ultime scottanti novità c’è il magazine di Alfonso Signorini, che ha scoperto un nuovo mistero. Nel magazine troviamo delle foto nelle quali compaiono Noemi Bocchi e un uomo misterioso. Il paparazzo di turno li ha immortalati mentre sono in piscina, impegnati a scherzare. Ma chi è questo nuovo e inaspettato ultimo arrivato? La persona in questione si chiama Emanuele e, stando a quanto scritto sul magazine di Signorini, sarebbe un amico di lunga data di...

