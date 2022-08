Gonzalo Negro è un nuovo calciatore dell’Albanova

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCasal di Principe (Ce) – L’Albanova Calcio rende noto il tesseramento a titolo definitivo del. Nato nel 1994 a Villa Maria, nella provincia di Cordoba in Argentina,può essere impiegato indifferentemente in mediana o da difensore centrale. Grande struttura fisica (185 centimetri), forza nei contrasti, temperamento e un destro educato sono le sue caratteristiche principali. In carriera, dopo aver svolto il settore giovanile nel Boca Juniors e poi nel Banfield, ha collezionato esperienze in Messico (Pachuca, Serie B) e in Lettonia. Lo scorso anno è sbarcato in Italia, indossando la maglia del Lions Montemiletto (Eccellenza girone A) e chiudendo la stagione al terzo posto a soli tre punti dalla Palmese promossa in D. L'articolo proviene da Anteprima24.it.