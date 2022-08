Francesco Totti e Ilary Blasi, Ilaria D’Amico non ha dubbi: «Lei era un punto di riferimento per lui» (Di venerdì 12 agosto 2022) La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far parlare il gossip nostrano. E anche Ilaria D’Amico ha voluto dire la sua sulla coppia più chiacchierata del momento. Tra rumors e indiscrezioni anche molti vip si sono sbilanciati sulla rottura rumorosa e la giornalista e compagna di Gigi Buffon si è espressa a riguardo. punto di equilibrio Mentre gli appassionati di gossip seguono gli sviluppi della vicenda che vedrebbero Ilary Blasi tra le braccia di un amico di Francesco Totti e lui che si gode la storia con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, la conduttrice ha voluto dare il suo parere sulla rivista F. «Lei, in quanto donna, ha più risorse», ha voluto chiarire la giornalista ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 12 agosto 2022) La separazione tracontinua a far parlare il gossip nostrano. E ancheha voluto dire la sua sulla coppia più chiacchierata del momento. Tra rumors e indiscrezioni anche molti vip si sono sbilanciati sulla rottura rumorosa e la giornalista e compagna di Gigi Buffon si è espressa a riguardo.di equilibrio Mentre gli appassionati di gossip seguono gli sviluppi della vicenda che vedrebberotra le braccia di un amico die lui che si gode la storia con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, la conduttrice ha voluto dare il suo parere sulla rivista F. «Lei, in quanto donna, ha più risorse», ha voluto chiarire la giornalista ...

