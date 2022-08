Europei di nuoto 2022: le azzurre ottengono i primi 4 tempi in batteria, ma passano solo in due. Pilato: “Non è giusto” (Di venerdì 12 agosto 2022) Gli Europei 2022 di nuoto, come da pronostico della vigilia, stanno vedendo protagonisti gli atleti italiani. Gli azzurri in corsia nella prima giornata hanno conquistato tre medaglie, una per metallo. L’obiettivo, come dichiarato dal presidente FIN Paolo Barelli, è vincere il medagliere. L’Italia sta vivendo il suo miglior momento storico in termini di abbondanza. A testimoniarlo sono arrivate anche le prestazioni delle batterie di Roma, in particolare i 100 rana femminili. Le azzurre hanno ottenuto i migliori quattro tempi complessivi. Peccato, però, che il regolamento internazionale consenta a solo due atlete per nazione di accedere alle semifinali o alle finali indipendentemente dal piazzamento e dal tempo. Così Arianna Castiglioni, primatista italiana, e Martina Carraro nonostante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Glidi, come da pronostico della vigilia, stanno vedendo protagonisti gli atleti italiani. Gli azzurri in corsia nella prima giornata hanno conquistato tre medaglie, una per metallo. L’obiettivo, come dichiarato dal presidente FIN Paolo Barelli, è vincere il medagliere. L’Italia sta vivendo il suo miglior momento storico in termini di abbondanza. A testimoniarlo sono arrivate anche le prestazioni delle batterie di Roma, in particolare i 100 rana femminili. Lehanno ottenuto i migliori quattrocomplessivi. Peccato, però, che il regolamento internazionale consenta adue atlete per nazione di accedere alle semifinali o alle finali indipendentemente dal piazzamento e dal tempo. Così Arianna Castiglioni, primatista italiana, e Martina Carraro nonostante ...

Eurosport_IT : ?????? DUE AZZURRI SUL PODIOOOO!! ?????? In 4’10?60 Alberto Razzetti conquista l’oro agli europei di nuoto mentre con 3?… - fanpage : OROOOOOO! L'Italia per la prima volta sul gradino più alto del podio agli Europei di Nuoto 2022. GRANDISSIMO, ALBER… - Agenzia_Ansa : Prima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto di Roma al via oggi. E' argento per le Azzurre del nuoto sincroni… - fattoquotidiano : Europei di nuoto 2022: le azzurre ottengono i primi 4 tempi in batteria, ma passano solo in due. Pilato: “Non è giu… - Nat_Casatelli : RT @fanpage: OROOOOOO! L'Italia per la prima volta sul gradino più alto del podio agli Europei di Nuoto 2022. GRANDISSIMO, ALBERTO #Razzett… -