Choc in spiaggia, muore trafitta da un ombrellone. La tragedia davanti alle amiche: soccorsi inutili (Di venerdì 12 agosto 2022) Incredibile tragedia negli Stati Uniti. Una donna che si chiamava Tammy Perreault è morta in circostanze drammatiche, mentre si stava semplicemente godendo una giornata al mare in compagnia delle sue amiche. Infatti, stava apprezzando il sole e chiacchierando come faceva sicuramente ogni volta che si recava in spiaggia, quando all'improvviso un ombrellone è volato via e l'ha centrata in pieno. L'impatto con l'oggetto è stato terribile e la signora ha avuto conseguenze fatali. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l'assurdo episodio avvenuto negli Stati Uniti ha lasciato tutti senza parole. Tammy Perreault è morta e la spiaggia si è trasformata in un attimo in un incubo. L'ombrellone ha preso sicuramente velocità e l'ha colpita in pieno petto. Immediatamente le persone che ...

