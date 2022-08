Calciomercato Palermo, primo colpo per il centrocampo di Corini? (Di venerdì 12 agosto 2022) Comincia il suo corso il Palermo di Eugenio Corini. I rosanero dopo lo stallo dell’ultima settimana hanno ripreso a muoversi sul Calciomercato e hanno già individuato i prossimi colpi. Su tutti spunta il nome di Leo Stulac dell’Empoli, per il quale si sta studiando la trattativa più adatta. Intanto è stato definito anche lo staff tecnico che affiancherà il mister. Andiamo pertanto a vedere quali sono le ultime novità dal Calciomercato del Palermo. Calciomercato Palermo, rivoluzione preannunciata a centrocampo: piace Stulac Palermo (Photo credits: F.C. Palermo).Si era già capito, ben prima dell’approdo di Corini, che a centrocampo ci sarebbe stata una vera e propria rivoluzione. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Comincia il suo corso ildi Eugenio. I rosanero dopo lo stallo dell’ultima settimana hanno ripreso a muoversi sule hanno già individuato i prossimi colpi. Su tutti spunta il nome di Leo Stulac dell’Empoli, per il quale si sta studiando la trattativa più adatta. Intanto è stato definito anche lo staff tecnico che affiancherà il mister. Andiamo pertanto a vedere quali sono le ultime novità daldel, rivoluzione preannunciata a: piace Stulac(Photo credits: F.C.).Si era già capito, ben prima dell’approdo di, che aci sarebbe stata una vera e propria rivoluzione. ...

DiMarzio : Il @TorinoFC_1906 può coinvolgere il classe 2004 Giacomo #Corona nella trattativa col @Palermofficial per Segre: tu… - MFajriyansyah : RT @NicoSchira: #Palermo in chiusura per il centrocampista Jacopo #Segre dal #Torino. Operazione a titolo definitivo. #calciomercato - Cucciolina96251 : RT @Domenic36396232: #Cagliari versione giallorossa ???? Come riportato da @DiMarzio , dopo Lapadula, i sardi vorrebbero chiudere anche per #… - Domenic36396232 : #Cagliari versione giallorossa ???? Come riportato da @DiMarzio , dopo Lapadula, i sardi vorrebbero chiudere anche pe… - blazing_squad_2 : RT @NicoSchira: #Palermo in chiusura per il centrocampista Jacopo #Segre dal #Torino. Operazione a titolo definitivo. #calciomercato -