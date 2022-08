Barcellona, Xavi: «Conto su Aubameyang» (Di venerdì 12 agosto 2022) Le parole dell’allenatore del Barcellona, Xavi, su Aubameyang: «Su di lui ci Conto. Quelli su cui non Conto lo sanno già che non giocheranno» Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa della situazione di Aubameyang, attaccante nel mirino del Chelsea. Di seguito le sue parole. «Su Pierre Aubameyang ci Conto. Sono molto contento di lui, può aiutarci. Quelli su cui non Conto lo sanno già, sanno che non giocheranno. Da qui al 31 agosto possono succedere cose diverse». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Le parole dell’allenatore del, su: «Su di lui ci. Quelli su cui nonlo sanno già che non giocheranno»Hernandez, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa della situazione di, attaccante nel mirino del Chelsea. Di seguito le sue parole. «Su Pierreci. Sono molto contento di lui, può aiutarci. Quelli su cui nonlo sanno già, sanno che non giocheranno. Da qui al 31 agosto possono succedere cose diverse». L'articolo proviene da Calcio News 24.

