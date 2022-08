Tegola per l’Atalanta: Gasperini perde un titolare (Di giovedì 11 agosto 2022) Alla tabella indisponibili in casa Atalanta, dopo Demiral e Zappacosta, si aggiunge anche Ederson. Il centrocampista brasiliano resterà ai box a causa di una lesione parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Atalanta infortunio Ederson L’infortunio terrà il centrocampista lontano dal campo almeno per le prime due partite di campionato, ma molto probabilmente potrebbe saltare anche la terza e la quarta giornata. Tegola che fa male a Gasperini, sia per la cessione di Remo Freuler, sia perché Ederson aveva svolto un ottimo precampionato inserendosi perfettamente nei meccanismi della Dea, riuscendo ad imporsi subito come un perno del centrocampo bergamasco. Sarà fondamentale monitorare il recupero del calciatore durante i prossimi giorni, i tempi di recupero varieranno in base alla risposta del giocatore alla ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 11 agosto 2022) Alla tabella indisponibili in casa Atalanta, dopo Demiral e Zappacosta, si aggiunge anche Ederson. Il centrocampista brasiliano resterà ai box a causa di una lesione parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Atalanta infortunio Ederson L’infortunio terrà il centrocampista lontano dal campo almeno per le prime due partite di campionato, ma molto probabilmente potrebbe saltare anche la terza e la quarta giornata.che fa male a, sia per la cessione di Remo Freuler, sia perché Ederson aveva svolto un ottimo precampionato inserendosi perfettamente nei meccanismi della Dea, riuscendo ad imporsi subito come un perno del centrocampo bergamasco. Sarà fondamentale monitorare il recupero del calciatore durante i prossimi giorni, i tempi di recupero varieranno in base alla risposta del giocatore alla ...

