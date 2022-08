(Di giovedì 11 agosto 2022) Il grande giorno sta arrivando, il campionato sta per iniziare. Non vedevamo l’ora. Perché ci piace il calciomercato, ci piacciono le analisi economiche, ci entusiasma l’analisi campagna abbonamenti e dei diritti televisivi. Ma il campo è un’altra cosa. È il …

Tabelle, diagrammi, medie aggiornate: così sarà il nuovo «hub statistico» di Corner per studiare l'Atalanta Il grande giorno sta arrivando, il campionato sta per iniziare. Non vedevamo l'ora. Perché ci piace il calciomercato, ci piacciono le analisi economiche, ci entusiasma l'analisi campagna abbonamenti e ...