giusepp64853114 : @Karmamietitore @fabriziox23 @AlexBazzaro Quindi perché continui ???? Facendo così stai colpevolizzando chi oggi ha… - Agricolturabio1 : RT @roberto2_lamela: #Fascisti in cerca di casa che prima son passati dal #Salvini, dimostratosi uno #quaquarquà, sono andati tutti da #Mel… - ManfrediCascino : - Fai cadere il Governo Draghi con i filo putiniani #Conte e #Salvini; - ti presenti alle urne con #Meloni, una sov… - AntonioSassone7 : RT @roberto2_lamela: #Fascisti in cerca di casa che prima son passati dal #Salvini, dimostratosi uno #quaquarquà, sono andati tutti da #Mel… -

Il Foglio

"E soprattutto - ha aggiunto Benedetto Della Vedova, di Più Europa - condivide la cifra che indicao quella che indica Berlusconi". La leader di FdI, Giorgia Meloni su fb, replicando al ...... firmata lo scorso anno da Matteo, Giorgia Meloni, Viktor Orbán, Marine Le Pen, Vox in ... la parte allora sconfittadi risorgere per ridare a quell'Europa che sembrava estinta una nuova ... Salvini cerca di mantenere un basso profilo e fa le liste della Lega con gente della tv Anche il segretario della Lega ha capito che il centrodestra per non perdere voti deve fare un campagna silenziosa. Intanto è alle prese con le liste elettorali. Il tridente è già pronto: la giornalis ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...