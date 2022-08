Ruba in una profumeria. Beccato dalle telecamere (Di giovedì 11 agosto 2022) A seguito della denuncia di furto presentata presso gli Uffici del Commissariato Borgo dalla responsabile di un negozio di profumi e cosmesi del centro cittadino, i poliziotti hanno avviato una scrupolosa attività d’indagine che ha consentito loro di identificare il presunto autore del furto. Nei giorni scorsi, infatti, anche a seguito delle numerose segnalazioni da parte dei commercianti della zona, i colleghi del Commissariato Borgo hanno rafforzato l’attività di controllo allo scopo di prevenire ulteriori furti ai danni delle diverse attività commercili presenti sul territorio. A seguito dell’attività di monitoraggio, gli agenti hanno notato due individui che si aggiravano per le strade del centro, si avvicinavano con fare nervoso e furtivo agli ingressi degli esercizi commerciali e, dopo aver scrutato all’interno, si allontanavano di tutta fretta. I due sono stati ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 11 agosto 2022) A seguito della denuncia di furto presentata presso gli Uffici del Commissariato Borgo dalla responsabile di un negozio di profumi e cosmesi del centro cittadino, i poliziotti hanno avviato una scrupolosa attività d’indagine che ha consentito loro di identificare il presunto autore del furto. Nei giorni scorsi, infatti, anche a seguito delle numerose segnalazioni da parte dei commercianti della zona, i colleghi del Commissariato Borgo hanno rafforzato l’attività di controllo allo scopo di prevenire ulteriori furti ai danni delle diverse attività commercili presenti sul territorio. A seguito dell’attività di monitoraggio, gli agenti hanno notato due individui che si aggiravano per le strade del centro, si avvicinavano con fare nervoso e furtivo agli ingressi degli esercizi commerciali e, dopo aver scrutato all’interno, si allontanavano di tutta fretta. I due sono stati ...

