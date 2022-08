PSG, Galtier: «Icardi deve giocare altrove, ho parlato con lui» (Di giovedì 11 agosto 2022) Le parole del tecnico del psg Galtier: «Attualmente il club è al lavoro per trovare la miglior soluzione possibile per Icardi» Christophe Galtier ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Montpellier. Di seguito le parole del tecnico del PSG. Icardi – «Ho parlato con lui e gli ho spiegato che voglio lavorare con un gruppo ristretto di giocatori. Attualmente il club è al lavoro per trovare la miglior soluzione possibile. É reduce da due anni complicati in cui ha giocato poco ed ha la necessitò di rilanciarsi altrove. Credo che andare a giocare nel posto giusto farebbe bene alla sua carriera». MERCATO – «Sono in contatto con Campos per prendere il giocatore che ci serve. Non abbiamo bisogno di qualcuno solamente per far ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Le parole del tecnico del psg: «Attualmente il club è al lavoro per trovare la miglior soluzione possibile per» Christophehain conferenza stampa in vista della partita contro il Montpellier. Di seguito le parole del tecnico del PSG.– «Hocon lui e gli ho spiegato che voglio lavorare con un gruppo ristretto di giocatori. Attualmente il club è al lavoro per trovare la miglior soluzione possibile. É reduce da due anni complicati in cui ha giocato poco ed ha la necessitò di rilanciarsi. Credo che andare anel posto giusto farebbe bene alla sua carriera». MERCATO – «Sono in contatto con Campos per prendere il giocatore che ci serve. Non abbiamo bisogno di qualcuno solamente per far ...

