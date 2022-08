Pozzuoli ancora in lutto: è morto Carmelo Cicale (Di giovedì 11 agosto 2022) ancora una morte improvvisa che colpisce la comunità puteolana: è mancato poche ore fa il dott. Carmelo Cicale, medico di base in pensione, imprenditore, ex sindaco di Pozzuoli, candidato alle ultime amministrative nella coalizione di Luigi Manzoni con la lista “Noi di Centro”. Era stato recentemente premiato come “Eccellenza Campana” per aver realizzato a Pozzuoli il Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di giovedì 11 agosto 2022)una morte improvvisa che colpisce la comunità puteolana: è mancato poche ore fa il dott., medico di base in pensione, imprenditore, ex sindaco di, candidato alle ultime amministrative nella coalizione di Luigi Manzoni con la lista “Noi di Centro”. Era stato recentemente premiato come “Eccellenza Campana” per aver realizzato ail Il Blog di Giò.

AntigoneOnlus : @sbirressa La scheda è qui: - coele7 : RT @Cap1964: La magistratura è ancora in letargo? Pozzuoli, Sabrina uccisa da un malore improvviso: aveva 38 anni - Eedaii : RT @Cap1964: La magistratura è ancora in letargo? Pozzuoli, Sabrina uccisa da un malore improvviso: aveva 38 anni - Brigante_384 : RT @Cap1964: La magistratura è ancora in letargo? Pozzuoli, Sabrina uccisa da un malore improvviso: aveva 38 anni - anam_shivaja : RT @Cap1964: La magistratura è ancora in letargo? Pozzuoli, Sabrina uccisa da un malore improvviso: aveva 38 anni -