(Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNel corso dell’attuale periodo estivo, i Carabinieri dei NAS, d’intesa con il Ministero dellaSalute, hanno eseguito una campagna di controlli presso parchi acquatici e piscine destinate all’uso ricreativo e di divertimento. L’intensificazione dei controlli è stata pianificata al fine di verificare il rispetto dei livelli qualitativi e di sicurezza dei servizi offerti, anche in relazione al prevedibile aumento di accessi degli utenti connesso con il notevole flusso vacanziero e con le condizioni climatiche caratterizzate da intense temperature. Le attività, condotte su tutto il territorio nazionale, hanno interessato tra luglio ed agosto l’ispezione di 288 strutture, rilevandone 83 irregolari (pari al 28% degli obiettivi ispezionati), che hanno portato alla contestazione di 108 sanzioni penali ed amministrative per oltre 40 mila euro. Sono stati inoltre ...

anteprima24 : ** Piscina a pagamento ma abusiva: i #Nas chiudono una struttura nel napoletano ** -

Diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport Arena per i canali a. Le gare sono in streaming su Raiplay e su Sky Go. Mascotte La madrina è Federica Pellegrini che si è tuffata incon una ...... quest'anno anche una grande novità come la, per passare del tempo tra gli spruzzi e le ... L'ultimo passaggio sarà effettuare ildel campo estivo attraverso il bonifico bancario, ...Accertata l'inidoneità delle acque utilizzate dove erano presenti elevati contenuti di coliformi fecali e cariche batteriche con il potenziale rischio di tossinfezioni.ROMA (cronaca) - 83 strutture irregolari su 288 controllate a livello nazionale: 2 sono nella provincia di Latina ed una a Viterbo ilmamilio.it - nota stampa dei carabinieri Nel corso dell’attuale ...