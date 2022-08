Nuove regole per i bus turistici in città (Di giovedì 11 agosto 2022) Patanè: “Giunta approva nuovo regolamento bus turistici” – “La Giunta capitolina ha approvato il nuovo regolamento, che passerà poi al vaglio dell’Assemblea Capitolina, in materia di servizi di trasporto di linea su gomma non soggetti ad oneri pubblici: servizi di linea commerciali, gran turismo e speciali”: lo annuncia in un comunicato Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale “Il testo – aggiunge Patanè- risponde agli obiettivi di carattere generale che vuole perseguire l’amministrazione, tra cui: la tutela del decoro urbano e della sostenibilità ambientale; la tutela dei diritti dell’utenza; la creazione di condizioni eque e non discriminatorie per l’accesso al mercato dei servizi di trasporto di persone soggetti ad autorizzazione amministrativa; uso degli spazi razionale e improntato ad un’ottica di intermodalità tra le varie componenti della ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 agosto 2022) Patanè: “Giunta approva nuovo regolamento bus” – “La Giunta capitolina ha approvato il nuovo regolamento, che passerà poi al vaglio dell’Assemblea Capitolina, in materia di servizi di trasporto di linea su gomma non soggetti ad oneri pubblici: servizi di linea commerciali, gran turismo e speciali”: lo annuncia in un comunicato Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale “Il testo – aggiunge Patanè- risponde agli obiettivi di carattere generale che vuole perseguire l’amministrazione, tra cui: la tutela del decoro urbano e della sostenibilità ambientale; la tutela dei diritti dell’utenza; la creazione di condizioni eque e non discriminatorie per l’accesso al mercato dei servizi di trasporto di persone soggetti ad autorizzazione amministrativa; uso degli spazi razionale e improntato ad un’ottica di intermodalità tra le varie componenti della ...

