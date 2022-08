“Noi mai alleati”, “Mi fa orrore”. E poi Calenda fa l’accordo con Renzi (Di giovedì 11 agosto 2022) L’avrà pure detto e ridetto per sei milioni di volte, ma pare essersene dimenticato. A Carlo Calenda il modo di fare politica di Renzi faceva “orrore”, lo faceva “incazzare”, però alla fine s’è turato il naso ed ha ceduto: dopo essersi scannati via social e tv per qualche anno, Carletto e Matteo convolano a nozze. Azione e Italia Viva correranno insieme alle elezioni, cercando di creare quel Terzo Polo sfuggito a quasi tutti quelli che ci hanno provato. l’accordo era nell’aria da un paio di giorni. Di sicuro da quando Calenda aveva deciso di stracciare il patto già siglato con Enrico Letta a causa del flirt del Pd con Verdi e Sinistra Italiana. Ad Azione, a dire il vero, non restavano molte alternative: l’ipotesi di raccogliere le firme per presentare il simbolo era pura fantasia, una missione ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 11 agosto 2022) L’avrà pure detto e ridetto per sei milioni di volte, ma pare essersene dimenticato. A Carloil modo di fare politica difaceva “”, lo faceva “incazzare”, però alla fine s’è turato il naso ed ha ceduto: dopo essersi scannati via social e tv per qualche anno, Carletto e Matteo convolano a nozze. Azione e Italia Viva correranno insieme alle elezioni, cercando di creare quel Terzo Polo sfuggito a quasi tutti quelli che ci hanno provato.era nell’aria da un paio di giorni. Di sicuro da quandoaveva deciso di stracciare il patto già siglato con Enrico Letta a causa del flirt del Pd con Verdi e Sinistra Italiana. Ad Azione, a dire il vero, non restavano molte alternative: l’ipotesi di raccogliere le firme per presentare il simbolo era pura fantasia, una missione ...

ItaliaViva : Il tema dei seggi e della leadership non sono mai stati al centro del nostro ragionamento. Noi vogliamo costruire i… - emmabonino : Non mi sono mai piaciute le campagne elettorali contro qualcuno. Il mio problema non è dunque il fascismo di ieri c… - mara_carfagna : Perché chi non ha votato il Pnrr dovrebbe farsi carico di applicarlo una volta al governo? Per noi è impensabile ri… - inflitrato : @giovannibrenteg @FootballAndDre1 Ma la supercoppa chi l'ha mai festeggiata? Non ditemi lazio vi prego, noi siamo su un'altro livello - ManuelaGretaGi : @Leonard1306___ Tanti lo hanno capito ma si vergognano e non lo ammetteranno mai (ne a noi né a loro stessi) -