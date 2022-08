Motocross, GP Finlandia MXGP: Tim Gasjer pronto per continuare a gestire il proprio margine (Di giovedì 11 agosto 2022) Prosegue senza sosta il Mondiale MXGP dopo una domenica ricca d’emozioni in Svezia. Dal cuore della Scandinavia ci spostiamo nella vicina Finlandia, manifestazione che è rimasta in calendario nonostante un cambio di location che è stato effettuato nelle scorse settimane. Si gareggerà infatti in quel di Hyvinkää e non nei pressi del Kymi Ring, circuito permanente che nonostante le promesse della prima ora non dovrebbe riuscire nella propria missione di accogliere il Motomondiale. Tornando al Motocross il campionato è nelle mani di Tim Gasjer, sloveno che meno di sette giorni fa ha controllato l’operato dei rivali senza prendersi molti rischi. Il centauro di Honda vanta 645 punti al momento contro i 530 dell’elvetico Jeremy Seewer (Yamaha), diretto ‘rivale’ a solo tre round dalla conclusione del Mondiale. Ricordiamo ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Prosegue senza sosta il Mondialedopo una domenica ricca d’emozioni in Svezia. Dal cuore della Scandinavia ci spostiamo nella vicina, manifestazione che è rimasta in calendario nonostante un cambio di location che è stato effettuato nelle scorse settimane. Si gareggerà infatti in quel di Hyvinkää e non nei pressi del Kymi Ring, circuito permanente che nonostante le promesse della prima ora non dovrebbe riuscire nella propria missione di accogliere il Motomondiale. Tornando alil campionato è nelle mani di Tim, sloveno che meno di sette giorni fa ha controllato l’operato dei rivali senza prendersi molti rischi. Il centauro di Honda vanta 645 punti al momento contro i 530 dell’elvetico Jeremy Seewer (Yamaha), diretto ‘rivale’ a solo tre round dalla conclusione del Mondiale. Ricordiamo ...

