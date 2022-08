Maria De Filippi dice la sua sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi (Di giovedì 11 agosto 2022) Maria De Filippi si è concessa una lunga intervista per il settimanale Oggi. Dopo aver raccontato quali sono le sue paure e quale, principalmente, è stato il suo vero dolore della vita, ha anche risposto alla volontà di Maurizio Costanzo di volerle stringere la mano fino all’ultimo istante di vita. Ma non solo. Al magazine, la conduttrice più amata dalla televisione ha anche confessato di aver avuto una sorta di “dipendenza da serie tv”: Ho detestato e superato negli anni anche la mia dipendenza dalle serie tv. Ne ero bulimica. Ma arrivata alla 30esima puntata, quella risolutiva, ma giravano i ‘cosiddetti’ quando capivo che in realtà il finale non esisteva perché l’ultima scena era solo un assist per la serie successiva. Oggi è una grande donna di successo, con una grande carriera alle spalle, impegnata alla conduzione di molteplici programmi di ... Leggi su isaechia (Di giovedì 11 agosto 2022)Desi è concessa una lunga intervista per il settimanale Oggi. Dopo aver raccontato quali sono le sue paure e quale, principalmente, è stato il suo vero dolore della vita, ha anche risposto alla volontà di Maurizio Costanzo di volerle stringere la mano fino all’ultimo istante di vita. Ma non solo. Al magazine, la conduttrice più amata dalla televisione ha anche confessato di aver avuto una sorta di “dipendenza da serie tv”: Ho detestato e superato negli anni anche la mia dipendenza dalle serie tv. Ne ero bulimica. Ma arrivata alla 30esima puntata, quella risolutiva, ma giravano i ‘cosiddetti’ quando capivo che in realtà il finale non esisteva perché l’ultima scena era solo un assist per la serie successiva. Oggi è una grande donna di successo, con una grande carriera alle spalle, impegnata alla conduzione di molteplici programmi di ...

NZeccato : #MariaDeFilippi: «Non so se avrò la forza e il coraggio di tendere la mano a Maurizio quando andrà via. Troppo dolo… - Novella_2000 : Can Yaman ha rifiutato una proposta lavorativa di Maria De Filippi: il motivo - Novella_2000 : Maria De Filippi, ecco quale sarà il suo ruolo a La Talpa - Novella_2000 : Maria De Filippi a cuore aperto confessa qual è la sua più grande paura (e il dolore mai superato) - zazoomblog : “Quando ho visto la diagnosi”. Maria De Filippi la costretta decisione per la sua salute - #“Quando #visto… -