Gazzetta

Sembrava un lancio di Modri, invece a fare lo stesso tocco magico è stato il polacco in allenamento con il Barcellona.non solo ...Sembrava un lancio di Modri, invece a fare lo stesso tocco magico è stato il polacco in allenamento con il Barcellona.non solo ... Lewandowski imita Modric, la magia in allenamento