Keylor Navas | lo ha annunciato Galtier sul suo futuro!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 11 agosto 2022)è uno dei nomi più gettonati – se non il più caldo in assoluto – per la porta del Napoli che, dopo averl’arrivo di Salvatore Sirigu come secondo, è pronto a mettere le mani sulla prima scelta. Il futuro di Alex Meret, infatti, è sempre più lontano dal club azzurro, considerata la mancata firma sul rinnovo di contratto e le garanzie non pervenute sull’impiego in campo da parte di Luciano Spalletti. Al momento, il portiere costaricano ex Real Madrid è il principale indiziato insieme a Kepa Arrizabalaga, che resta spettatore interessato della vicenda. Paris Saint-Germain’s Costa Rican goalkeeperreacts during the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Montpellier (MHSC) at The Parc des Princes stadium in Paris on September 25, 2021. ...