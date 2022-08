Jessica Selassié | “È il mio sogno!” | svolta clamorosa | le arriva una proposta choc

Leggi su direttanews

(Di giovedì 11 agosto 2022) La vincitrice gieffinaha un nuovo progetto, lata: potrebbe diventare realtà a breve…(Mediaset play)Dopo la fine del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, le sorellesono rimaste personaggi molto seguiti anche sui social network. In particolare la vincitricenon ha avuto molto riscontro in tv ma il gossip ancora chiacchiera di lei e della sua delusione amorosa per il cuoco dal sangue blu, Barù. Tutte e tre le sorelle nonostante siano abbastanza sfortunate in amore, sono piene di progetti nel cassetto che inizieranno a sviluppare già da questo autunno. Chi ama il canto, chi il ballo, chi vorrebbe andare in tv: ognuna ha la sua idea di carriera e presto le ...